Das Frauenensemble Encantada war in den vergangenen Wochen auf besondere Weise kreativ. In Zeiten, in denen nach wie vor keine Konzerte im Terminplan des Chors stehen, haben die 25 Frauen rund um ihre Leiterin Kristin Knautz ein Musikvideo produziert, mit dem sie nun mit über einem Dutzend anderer Chöre ins Rennen um den besten virtuellen Chor des Chorverbands Rheinland Pfalz gehen.