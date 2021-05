Timo (13), Jonah (12), Samira (11), Frieda (11) und die anderen Messdiener aus Elkenroth hatten sich so gewünscht, dass voriges Jahr vor Ostern eine Ausnahme gewesen wäre. Doch leider ist es anders gekommen. Aber: Die Messdiener der katholischen Pfarrei St. Elisabeth nehmen die Lage erneut an, wie sie ist. Und so werden die Jungen und Mädchen ein zweites Mal Kleppern unter erschwerten Bedingungen, so wie in weiteren Gemeinden im AK-Land.