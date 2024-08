Hilchenbach

Demos gegen den Dritten Weg: In Hilchenbach bleibt alles friedlich

i Die Partei Der dritte Weg hat in Hilchenbach protestiert. Dazu waren Gegendemonstrationen angemeldet worden. Foto: Sebastian Willnow/dpa

„Fast alle Teilnehmenden haben sich friedlich verhalten und so dafür gesorgt, dass die Versammlungen ohne große Vorkommnisse verlaufen konnten.“ Polizeiführer Klaus Bunse zieht ein positives Fazit zur Situation in Hilchenbach am Samstag. Dort hatte die Partei „Der Dritte Weg“ unter dem Motto „Linksextremismus entgegentreten – Die Dammstraße 5 bleibt deutsch!“ eine Versammlung abgehalten.