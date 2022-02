Die geplante Anlage zur Klärschlammverwertung am Klärwerk in der Muhlau ist in Wallmenroth weiter umstritten. Am Dienstagabend hatte sich der Gemeinderat binnen nur einer Woche erneut mit dem Thema zu befassen. Am Ende stand wieder eine Abstimmung – und mit neun zu sieben Stimmen ein denkbar knappes Ergebnis: Der Rat wird das „gemeindliche Einvernehmen“ für die Anlage vorerst nicht erteilen, stellt es aber in Aussicht, sofern gewisse Bedingungen erfüllt werden.