Kreis Altenkirchen

Längst hat der Herbst auf dem Stegskopf Einzug gehalten. An wohl keinem anderen Ort weit und breit ist der Sommer so früh vorbei wie auf dem höchsten Berg des AK-Lands – ein weiterer Sommer, in dem die Naturerbefläche für Wanderer und Radfahrer weitgehend tabu war. Nun aber könnte in das Dauerthema Wegefreigabe endlich wieder Bewegung kommen: Wie die DBU Naturerbe, gemeinnützige Tochter der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, mitteilt, hat sie sich mit den zuständigen Behörden geeinigt und eine erneute Testfeldsondierung auf zwei Wegen mit insgesamt rund neun Kilometern beauftragt.