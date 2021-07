Das in Wallmenroth ansässige Unternehmen Data Center Group (DCG), führender Anbieter in den Bereichen Planung, Errichtung und Betrieb von Hochsicherheitsrechenzentren sowie RZ-Infrastrukturen, gehört ab dem heutigen Donnerstag, 1. Juli, komplett zur MVV Enamic GmbH, einem Tochterunternehmen der MVV Energie AG in Mannheim. Die MVV (Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft) ist bereits seit 2017 an der Data Center Group beteiligt.