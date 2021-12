Wie in jedem Jahr präsentiert die Rhein-Zeitung Ihnen pünktlich zum Weihnachtsfest ein Menü, mit dem Sie Ihre Familie verwöhnen können. Gibt es noch Platz auf Ihrem Küchenzettel? Wir hätten da was für Sie. 2021 kommt die Idee zu dem Dreigang-Menü aus der Küche vom Restaurant „Der Struthof“ in Betzdorf.