Wissen

In Corona-Zeiten ist alles anders. Die Pandemie hat unser aller Leben im zurückliegenden Jahr stark beeinflusst und verändert. Aus diesem Grund war es unserer Zeitung wichtig, trotz aller Widrigkeiten an einer lieb gewordenen Tradition festzuhalten: Wir wollen unseren Lesern auch 2020 einen Menüvorschlag für das Weihnachtsfest aus den Küchen der heimischen Gastronomie auftischen. In diesem Jahr unterstützt uns dabei Klaus Stangier von „The Old Bakery“ in Wissen. Er hat für Sie ein leckeres Drei-Gänge-Menü zum Nachkochen gezaubert.