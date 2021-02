„Das miteinander Feiern, die Sitzungen, das Lampenfieber fehlen“: Karneval-Urgestein Stephan Euteneuer im närrischen Interview

An kaum einem anderen Ort im AK-Land ist der „Fastowend“ derart verankert, wird der Frohsinn so sehr gelebt wie in Herdorf. Schon vor weit mehr als 100 Jahren wurde hier eine Karnevalsgesellschaft aus der Taufe gehoben. Was traditionell mit dem „elften Elften“ beginnt und sich über zahlreiche Sitzungen und Altweiber allmählich steigert, findet stets an Rosenmontag mit dem Rathaussturm und dem großen Umzug seinen Höhepunkt. Nur in diesem Jahr ist selbst in der närrischen Hochburg an der Heller alles anders – sehr zum Bedauern von „Prinz Ewig“ Stephan Euteneuer.