Was war das für eine Nachricht im Sommer dieses Jahres: Der aus der Fernsehsendung bekannte Trödler Walter Lehnartz, genannt „80-Euro-Waldi“ (wegen seines Standardgebotes von 80 Euro bei „Bares für Rares“), eröffnete in Breitscheidt eine Flohmarkthalle. Groß war der Andrang am Eröffnungstag, denn Waldi ist ein echtes Unikat. Doch auch für den bekannten Eifler war es kein einfaches Jahr.