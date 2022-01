Das Sprechen fällt Bernd T. (Name von der Redaktion geändert) bei unserem Treffen nicht leicht. Nervös sitzt er am Tisch, bringt seine Finger in die verschiedensten Formationen, weicht einem Blickkontakt aus, um ihn im nächsten Moment wieder zu suchen. Bernd T. leidet bis heute an den Spätfolgen seiner Corona-Erkrankung, ist einer von geschätzt einer halben Million Deutschen, die nach überstandener Infektion mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen haben.