Das Jahr 2021 im AK-Land: Der harte Kampf einer Alkoholikerin gegen die Sucht

Ilona Heil (Name von der Redaktion geändert) hat über etliche Jahre hinweg Hochprozentigen gegen Einsamkeit und Traurigkeit getrunken. Einzig ihr Hund Bello und eine gute Freundin hielten sie zuletzt noch im Leben. Die Wällerin landete vermehrt auf Anklagebänken hiesiger Gerichte – weil sie im Suff ausgerastet war. Um aus ebendiesem Teufelskreis endlich auszubrechen, machte Heil dieses Jahr einen achtzehnwöchigen Entzug in der Median Klinik in Wied. Unserer Zeitung hat sie von ihren Erfahrungen dort berichtet. Aber der Reihe nach.