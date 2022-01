Das Jahr 2021 im AK-Land: Als 198 Wehrleute aus Altenkirchen-Flammersfeld Hilfe im Ahrtal leisteten

Hochwassereinsätze sind für Feuerwehrleute zwar nicht unbedingt an der Tagesordnung, doch das Verteilen von Sandsäcken und das Auspumpen vollgelaufener Keller gehören zu den Aufgaben, mit denen erfahrene Einsatzkräfte meist früher oder später einmal konfrontiert werden. Auf solche Routinetätigkeiten hatte sich auch Lars Bieler, stellvertretender Wehrführer des Löschzugs Altenkirchen, eingestellt, als er am Morgen nach der Flutnacht, am 15. Juli, mit Kameraden der Feuerwehr zur überörtlichen Hilfe im Ahrtal eintraf – doch es sollte ganz anders kommen.