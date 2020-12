Krunkel

Es hat schon für Gesprächsstoff gesorgt, als die Bürgerinitiative „Gemeinsam und nachhaltig leben in Krunkel“ mit Verpackungsmaterialien am Ortseingangsschild auf ein großes Problem unserer Zeit aufmerksam gemacht hat. Die neu gegründete Bürgerinitiative will sich mit dem globalen Plastikproblem auseinandersetzen und ruft eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Zero Waste“ ins Leben, die Wege aufzeichnen soll, nachhaltiger und ressourcenschonender zu leben.