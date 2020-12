Werkhausen/Hasselbach

Es ist ein kühler Dezembernachmittag auf einem Wirtschaftsweg irgendwo im ausgedehnten Waldgebiet Leuscheid direkt an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Wer unterwegs ist, dem dürfte in der Regel nichts Besonderes auffallen – außer natürlich wie stark der Wald durch Trockenheit, Borkenkäferbefall und die anschließend notwendigen Fällarbeiten ausgedünnt worden ist. Anders ist das bei Markus Dübbert. Der 56-Jährige sucht den Boden beständig nach Spuren der Neuankömmlinge ab, die in diesem Jahr für Schlagzeilen gesorgt haben, die bislang aber kaum jemand zu Gesicht bekommen hat.