Das Herz schlägt für die Heimat: Altenkirchen freut sich über neue Gästeführer

Anzeige

Sie wissen enorm viel über alte Häuser und Bräuche, gewähren oft genug einen Einblick hinter die Kulissen und kennen große und kleine Geschichten von früher und heute: Überall im Kreis Altenkirchen leisten Gästeführer einen unschätzbaren Beitrag dazu, Besuchern von außerhalb und auch Einheimischen die Besonderheiten der Region näherzubringen, sei es nun bei regelmäßigen Stadtführungen oder speziellen Angeboten zu den touristischen Höhepunkten.

Vor etwas mehr als einem Jahr haben durch einen gemeinsamen Kurs der Kreisvolkshochschule Altenkirchen (KVHS) und des Westerwald-Sieg-Tourismus 25 Frauen und Männer die Basiskenntnisse erworben, um als Gästeführer arbeiten zu können. Viele sind nach wie vor dabei und sorgen in Kooperation mit den Verbandsgemeinden und den Touristikern vor Ort für ein thematisch breit gefächertes und nahezu flächendeckendes Angebot im Kreis. Diese sind auch auf der Seite www.westerwald-sieg.de abrufbar.

Dabei gilt auch in diesem Bereich: Stillstand ist Rückschritt. Daher boten kürzlich KVHS und Westerwald-Sieg-Tourismus eine 30 Stunden umfassende Weiterbildung an. Diese führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Friesenhagen bis in den Stöffel-Park nach Enspel. Schwerpunkte waren Baustilkunde, Kinder als Gäste, Konfliktmanagement und Netzwerkarbeit.

Am Ende konnten bei der Abschlussveranstaltung im Kulturwerk in Wissen 14 Gästeführer ihre neuen Zertifikate in Empfang nehmen – verbunden mit der Gewissheit, künftig noch professioneller und sicherer ihre profunden Kenntnisse weitergeben zu können.