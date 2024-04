Plus Daaden Das E-Bike ist so normal wie das Smartphone: Fahrradgeschäft in Daaden feiert 50-jähriges Jubiläum Von Thomas Leurs i Fünf Jahrzehnte gibt es das Fahrradgeschäft Zweiradhaus Kämpflein in Daaden. Inhaber Achim Kämpflein erhielt dafür in der vergangenen Woche eine Ehrenurkunde von der IHK. Foto: Thomas Leurs Aus Anlass seines 50-jährigen Bestehens erhielt das Geschäft Zweiradhaus Kämpflein in Daaden einen Besuch der Industrie- und Handelskammer (IHK): Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin für Altenkirchen und Neuwied, überreichte die Ehrenurkunde. Auch Stadtbürgermeister Walter Strunk war dabei. Anlässlich des Jubiläums veranstaltet Inhaber Achim Kämpflein am kommenden Samstag, 13. April, ein großes Frühlingsfest. Lesezeit: 3 Minuten

1974 gingen aus der Dorfschmiede und Schlosserei von Alfred Kämpflein in Friedewald das Autohaus Kämpflein und das Zweiradhaus Kämpflein in Daaden hervor. Zwei Jahre später wurde die Verantwortung für die Betriebe jeweils in die Hände seiner Söhne Erich und Herbert übergeben. Die 1970er-Jahre: Das sei eine Zeit gewesen, in der das ...