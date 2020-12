Siegen

Im Frühjahr diesen Jahres wurden alle Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen mit Smartphones für den Dienst ausgestattet. Darauf installiert ist eine App, die viele nützliche Funktionen für den Polizeidienst bereithält. „Wir wollen natürlich, dass unsere Beamtinnen und Beamten in ihrem Dienst optimal ausgestattet sind. Die Diensthandys waren ein weiterer wichtiger Schritt. Mit der speziell auf den Polizeidienst zugeschnittenen App geht gerade im Außendienst noch einmal vieles leichter und schneller“, so Landrat Andreas Müller, Leiter der Kreispolizeibehörde.