Seit 15. Mai liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im AK-Land unter 100, seit 26. Mai unter 50. Mit den sinkenden Werten gehen Lockerungen der Corona-Einschränkungen einher. Doch was ist denn nun wirklich erlaubt – und was nicht? Diese Frage hat uns in den vergangenen Tagen mehrfach aus unserer Leserschaft erreicht. Der Bitte nach einem Überblick wollen wir gern nachkommen.