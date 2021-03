Michael Wäschenbach oder Sabine Bätzing-Lichtenthäler? Matthias Reuber oder Matthias Gibhardt? Mit Spannung dürften viele im AK-Land am Sonntagabend verfolgen, welche beiden Wahlkämpfer aus dem Kreis Altenkirchen per Direktmandat den Einzug in den Landtag schaffen werden.