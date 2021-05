Fast 500.000 Euro an Fördermitteln aus dem Digitalpakt stehen der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zur Verfügung, um die sechs Grundschulen in Sachen Digitalisierung voranzubringen. Mit diesem Zuschuss, zu dem die VG Eigenmittel in Höhe von circa 55.000 Euro aufbringen muss, lässt sich für Schüler und Lehrer einiges erreichen, wie nun in der Sitzung des Schulträgerausschusses anhand eines Sachstandsberichts deutlich wurde.