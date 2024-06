Plus Gebhardshain/Wissen Dank der Hilfe von Unternehmen: Der „Jobfux“ kehrt wieder zurück Von Thomas Leurs i Katharina Aulmann ist bald wieder für das Projekt „Jobfux“ in Gebhardshain und Wissen tätig. Foto: Archiv Elmar Hering Gute Nachrichten für Schüler in Gebhardshain und Wissen. Das Projekt „Jobfux“ wird wieder fortgeführt. Nachdem der Kreis Altenkirchen bei der Finanzierung ausgestiegen war, wurde die Stelle gestrichen. Dass es jetzt nach einem Jahr doch wieder klappt, ist vor allem den ortsansässigen Unternehmen zu verdanken. Lesezeit: 2 Minuten

18 Jahre lang war Katharina Aulmann als Jobfux an den Realschulen Plus in Wissen und Gebhardshain tätig gewesen. Hunderten Jugendlichen hat sie bei der Berufsorientierung und bei der Suche nach geeigneten Praktika und Ausbildungen geholfen. Finanziert wurde die Stelle vom Europäischen Sozialfonds (ESF), dem Land Rheinland-Pfalz, der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain und ...