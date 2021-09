Schicke T-Shirts für schöne Spätsommertage gefällig? Oder lieber warme Pullis, trendige Jeans und dazu passende Schuhe? Wer sich am Samstagnachmittag zur Second-Hand-Aktion „Alles muss raus!“ ins katholische Pfarrheim aufmachte, der konnte nicht nur in einer umfangreichen Auswahl an Kleidungsstücken stöbern, sondern auch ein gutes Werk tun.