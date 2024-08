Plus Kirchen Dank Ausbildung vor Ort: Hebammen in Kirchen bekommen Nachwuchs Von Claudia Geimer i Eine Geburt ist jedes Mal etwas Besonderes, sagen die Hebammen in Kirchen (von links) Sandra Langenbach, Klara Kring, Sina Rettig, Daniela Kringe und Pflegedirektorin Michaela Meinhardt beim Gespräch mit unserer Zeitung. Foto: Claudia Geimer Sandra Langenbach hält bei der Begrüßung einen Storch mit rotem Schnabel in der Hand. „Ein bisschen müssen wir doch mit dem Klischee spielen“, sagt sie, die Chefin der Hebammen im DRK-Klinikum in Kirchen und lacht. Lesezeit: 3 Minuten

Auf der Station herrscht gute Laune. Denn mit 21 Hebammen in Voll- und Teilzeit ab dem Herbst ist die Abteilung personell so gut aufgestellt wie seit Jahren nicht. Diese positive Entwicklung hat einen Grund: Die Klinik hat zum ersten Mal Hebammen selbst ausgebildet, in Kooperation mit der Hebammenschule am Gemeinschaftsklinikum ...