Dank an Naturfreund aus Bitzen-Dünebusch: Edwin Hess mit Ehrenamtskarte belohnt

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert engagiert sich Edwin Hess unermüdlich für den Naturschutz in Altenkirchen und in der Region. Als Anerkennung überreichte ihm jüngst Hamms Bürgermeister Dietmar Henrich, im Beisein seiner Kollegen Fred Jüngerich (VG Altenkirchen-Flammersfeld) und Berno Neuhoff (VG Wissen), die Jubiläums-Ehrenamtskarte, die ihn für sein jahrzehntelanges, besonderes Engagement auszeichnet.

Seit 1996 ist Edwin Hess als vorbildlicher Umweltschützer in den Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Wissen und Hamm aktiv, insbesondere durch seine Müllsammelaktionen. Dazu heißt es in einer Pressemitteilung: Hess‘ Einsatz und seine Leidenschaft für die Umwelt haben eine nachhaltige Wirkung für die Region.

Die drei Verbandsbürgermeister äußerten sich zu diesem bemerkenswerten Einsatz für die Umwelt: „Es ist wirklich bewundernswert, dass Edwin Hess seit mehr als 25 Jahren einen solch bedeutenden Beitrag im Naturschutz für unsere Region leistet. Es freut uns sehr, dass er nach wie vor so aktiv ist und unsere Gemeinschaft bereichert.“

Auch der Naturschutzbund(Nabu Ortsgruppe Altenkirchen) ging auf den Naturfreund aus Bitzen-Dünebusch zu, worauf dieser dem Verein prompt Hilfe zusagte. Darüber hinaus ist Edwin Hess auch im Umweltschutzprojekt der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ in der Verbandsgemeinde Hamm tätig.

Jeder Einzelne kann was tun

Bürgermeister Jüngerich konstatierte: „Edwin Hess ist ein Vorbild für uns alle, und er zeigt, dass jeder Einzelne etwas bewirken kann. Sein unermüdliches Engagement erinnert uns daran, wie wichtig es ist, unsere Umwelt zu schützen und zu erhalten.“

Zu der Übergabe der Ehrenamtskarte fanden sich der Geehrte und die Kommunalpolitiker kürzlich an einem der Einsatzorte zusammen, an denen Hess regelmäßig zur Tat schreitet: am Waldschwimmbad Thalhausermühle bei Hamm. Auch dort entfernt der Umweltschützer achtlos abgeladene Autoreifen und weiteren Unrat.

Deutlich brachten Henrich, Jüngerich und Neuhoff ihr Unverständnis über Menschen zu Ausdruck, die ihren Müll in der Landschaft entsorgen. Gleichzeitig dankten sie Edwin Hess für seinen Einsatz. „Heutzutage ist es schwierig, überhaupt noch Menschen zu finden, die sich längerfristig einbringen“, so Neuhoff. Umso bemerkenswerter sei, wie lange Hess bereits aktiv sei.

Bürgermeister Henrich erkundigte sich nach Hess‘ Vorgehen bei seinen Sammelaktionen und betonte die grundsätzliche Bedeutung des Ehrenamtes bei gleichzeitiger Wertschätzung durch die Gesellschaft: „Wir brauchen Menschen wie Sie, die sich auch gemeindeübergreifend für unser Wohl einsetzen und bereit sind, ihre Zeit dafür zu investieren. Umso wichtiger ist es, dass wir solchen Einsatz auch würdigen. Indem wir Ihnen heute die Ehrenamtskarte überreichen, bringen wir Ihnen unsere Anerkennung noch einmal besonders zum Ausdruck und hoffen, Sie können die Karte gut nutzen.“