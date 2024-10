Plus Wissen-Schönstein

Dank an Claus Behner: Wissens Küster würdevoll verabschiedet

Von Thomas Hoffmann

i Zum Schluss des festlichen Hochamts in der Kirche St. Katharina Schönstein, das am Sonntag zu Ehren des scheidenden Sakristans Claus Behner in teilweise lateinischer Liturgie zelebriert wurde, überreichten Pfarrer Martin Kürten und Kirchenvorstand Christoph Schmidt einen Urlaubsgutschein für die gesamte Familie im Berchtesgadener Land. Foto: Thomas Hoffmann

So voll besetzt wie am Sonntag war die Kirche St. Katharina in Schönstein in den letzten Jahren selten. Grund dafür, dass mehrere Hundert Gläubige am festlichen Hochamt teilnahmen, war sicherlich die Tatsache, dass Wissens langjähriger Sakristan Claus Behner feierlich in den Ruhestand verabschiedet wurde.