Dagmar Ueckerseifer führt durch die Stadt: Tiefe Einblicke in die Geschichte von Wissen

Wie das Pferd Hektor einen Bierdiebstahl verhinderte, was es mit herrschaftlich anmutenden Direktorenvillen auf sich hat und woher die Gerichtsstraße ihren Namen hat, das waren nur drei der zahlreichen Informationen, anhand derer die Wissener Stadtführerin Dagmar Ueckerseifer am Mittwochnachmittag tief in die bewegte Geschichte der Stadt an der mittleren Sieg eintauchte.