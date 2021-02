Die Gemeinden der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) in Siegen und Weitefeld haben wieder eine Pastorin: Dagmar Köhring kommt aus Stuttgart, wo sie bis Ende 2020 die Rundfunkagentur der EmK leitete. Geboren wurde die 57-Jährige in Solingen. Am Sonntag wird sie offiziell von Superintendent Stefan Kettner in ihr Amt eingeführt.