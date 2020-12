Daadener Dialekt ist im Kommen: „Wämm bäst dau da?“, fragt der Führwetz

Daaden

Der gebürtige Fehmaraner und Wahl-Daadener Stefan Baumgarn-Jung hat dem „Doarer Platt“ mit seiner neuesten Idee ein Denkmal gesetzt: Witzige und kultige Worte wie Sätze aus dem Daadener Raum hat er mit seinem Mann Stefan Jung, der fließend „Doarer Platt“ spricht, herausgesucht – und sie unter anderem auf Tassen, T-Shirts, Kissen, Kalendern, Puzzlespielen, Leinwandbildern und Brettchen verewigt. Die Pressmaschine steht in Baumgarn-Jungs Büro. Nicht ohne Stolz führt er der RZ die einzelnen Arbeitsschritte am Beispiel einer Tasse vor: Die wird zunächst in einer Vorrichtung festgespannt, anschließend werden die flotten Sprüche bei hohen Temperaturen auf die Artikel gedruckt. „Natürlich geht das auch schon mal schief“, schmunzelt Baumgarn-Jung und zeigt dabei mit dem Finger auf einen Karton voller zersprungener Tassen.