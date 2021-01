Daaden

Dass ihr Engagement für Frieden, Freiheit und Freundschaft in Europa von der großen Politik mit einer Auszeichnung gewürdigt wird, freut die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Friedenserziehung-Geschichte der Realschule plus in Daaden. „Schön, dass wir Anklang finden, das unsere Friedensglocke tatsächlich auch gehört wird“, sagt Luis Ermert, der Sprecher der AG.