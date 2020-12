Daaden

Es war nur ein kleiner unscheinbarer „Hubbel“ auf dem Hüttenweg in Daaden, der bei einigen Anwohnern jedoch für großen Ärger sorgte: Über mehrere Monate querte ein Stromkabel, eingehüllt in eine sogenannte Kabelbrücke, die Fahrbahn. Doch so lange die Barriere dort lag, so plötzlich ist sie nun verschwunden.