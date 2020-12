Daaden

Eigentlich hatte man in Daaden gedacht, hinter dem Projekt Bürgerhaus-Sanierung einen dicken Haken setzen zu können. Nach umfangreicher Generalsanierung außen wie innen erstrahlt die „gute Stube“ der Stadt in neuem Glanz – vor allem im großen Saal, wo eine frische, moderne Farbgebung den biederen Charme der frühen Achtziger abgelöst hat. Nun aber hat sich herausgestellt, dass an einer Stelle dringend nachgebessert werden muss – und zwar in einem Bereich, den nur die Wenigsten zu Gesicht bekommen.