Daaden

Seit fast genau vier Jahren geht's für Autofahrer in Daadens Stadtmitte rund. Der Kreisverkehr an der Kreuzung der Landesstraßen 280 und 285, hat sich, so der allgemeine Tenor, nach kleineren, anfänglichen Schwierigkeiten bewährt. Dort, wo Autos früher bei laufendem Motor in Schlangen vor roten Ampeln warten mussten und Fußgänger mit Abgasen einnebelten, fließt heute der Verkehr.