Ob am eigenen Schreibtisch oder doch eher am Küchentisch: Spätestens seit Beginn der Corona-Krise hat ein Großteil der Beschäftigten im Kreis Altenkirchen erste Erfahrungen mit der Arbeit im Homeoffice gemacht – und Experten sind sich einig, dass der Trend die Pandemie überdauern wird. Doch nicht jeder Büroarbeiter ist in den eigenen vier Wänden optimal ausgestattet für die Tätigkeit fernab vom eigenen Arbeitsplatz.