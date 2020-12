Betzdorf

Seit zehn Jahren arbeitet das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen regelmäßig bei Erasmus-plus-Projekten mit anderen Schulen aus Europa zusammen. Fünf Nationen sind dieses Jahr unter dem Motto „Sinne“ dabei: Neben den Deutschen aus Betzdorf Ungarn, Portugiesen, Spanier und Italiener. In jedem Land findet ein Treffen statt, diese Woche sind die Schüler aus den anderen Nationen in Betzdorf zu Gast – allerdings ohne die Italiener. Sie gehören zu einer Schule im Städtchen Carpi in der Nähe von Modena und Bologna, also nicht weit von der Region entfernt, die wegen einer größeren Zahl von Coronafällen abgeriegelt wurde.