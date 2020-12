Kreis Altenkirchen

Derzeit gibt es kaum ein Thema, das die Menschen so bewegt, wie das Coronavirus. Gerade, weil nun auch in unserer Nähe zwei Fälle aufgetreten sind, machen sich auch unsere Leser Sorgen. So meldete sich eine besorgte Leserin, die schrieb: „Wie kann es sein, dass man in Altenkirchens öffentlichen Gebäuden im Eingangsbereich von der Stadtverwaltung, Gerichten, dem Jobcenter, dem Arbeitsamt und Bildungsträgern keine Handdesinfektionsspender an den Wänden hat, obwohl hier sehr viele Menschen ein- und ausgehen?