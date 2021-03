Kreis Altenkirchen

Corona-Variante bereitet Sorgen: Jetzt 185 Mutationen im Kreis Altenkirchen

Am Mittwochnachmittag hat das Kreisgesundheitsamt einen weiteren und damit im Zuge der Pandemie 69. Todesfall gemeldet: In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist eine 85-jährige Frau verstorben. Gegenüber Dienstag gibt es 22 neue Infektionen, damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 2615 Menschen positiv getestet worden (Stand: Mittwoch, 14.30 Uhr). Geheilt sind 2237, stationär behandelt werden 28 Personen aus dem Landkreis. Aktuell sind insgesamt 309 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Bei 185 davon wurde eine Mutation nachgewiesen. Das entspricht einer aktuellen Quote von knapp 60 Prozent. 69 weitere Personen gelten als Verdachtsfälle, die per Feintypisierung geprüft werden.