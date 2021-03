Die Türen des neuen Corona-Schnelltestzentrums in Kirchen sind noch nicht offiziell geöffnet, da hat sich auf dem Parkplatz in der Lindenstraße in Kirchen schon eine Schlange gebildet. „Das Interesse ist hoch“, sagt Nicki Billig mit Blick auf die ersten Besucher gestern am frühen Nachmittag. Billig ist der kaufmännische Direktor des DRK-Kankenhauses, das gewissermaßen das Hausherrenrecht ausübt.