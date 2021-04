Es ist Montagabend kurz nach 18 Uhr, und noch kommen die freiwilligen Helfer des DRK Wissen in Katzwinkel nicht an ihre Belastungsgrenze. Dass sich ihr Einsatz lohnt, wird aber schon wenige Minuten später deutlich, denn das Team im Kontrollraum, der sich im Foyer der Glück-Auf-Halle in der Barbarastraße befindet, registriert bereits um 18.12 Uhr das erste positive Ergebnis, das signalisiert, dass es sich um einen Corona-Fall handeln könnte.