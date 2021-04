Kreis Altenkirchen

Corona-Regeln im Kreis werden angepasst: AK-Land erhält ein bisschen Freiheit zurück

Die Corona-Einschränkungen, die der Kreis in einer Allgemeinverfügung erlassen hat, werden ab Donnerstag in weiten Teilen zurückgenommen. Darauf haben sich das Kreishaus und das Mainzer Gesundheitsministerium in einer Telefonkonferenz verständigt.