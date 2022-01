Betzdorf/Flammersfeld

Corona-Protest in Betzdorf: 200 Teilnehmer versammelten sich am Montag

Geschätzt gut 200 Gegner der Corona-Maßnahmen – und damit mehr als bei der ersten genehmigten Kundgebung in der vergangenen Woche – sind am Montag zu einer Protestversammlung in Betzdorf zusammengekommen.