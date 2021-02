Bei drei Patienten und drei Mitarbeitern am DRK-Krankenhaus Kirchen wurden am Wochenende die ersten Corona-Mutationen nachgewiesen – vier davon, das steht seit gestern Nachmittag fest, sind die britische Variante. Eine weitere Mitarbeiterin wurde positiv ohne Mutation getestet, war gestern vom Kaufmännischen Klinikleiter Nicki Billig zu erfahren. Den Erkrankten gehe es, so Billig, den Umständen entsprechend gut.