Die Inzidenzzahlen sinken, nur wenige Menschen im Kreis stecken sich in diesen Tagen mit dem Coronavirus an. In vielen Bereichen sind Lockerungen in Kraft getreten, das öffentliche Leben nimmt langsam wieder Fahrt auf. Doch wie sieht es derzeit in den Krankenhäusern im AK-Land aus? Lange Zeit waren hier Besuche kaum oder nur sehr eingeschränkt möglich.