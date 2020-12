Kreis Altenkirchen

Was wäre Weihnachten ohne Weihnachtsmärkte? Traurig, lautet die Antwort, doch trotz aller Bemühungen, den Menschen in der Region wenigstens noch Alternativen zum klassischen Weihnachtsmarkt zu bieten in Form von kleinen Weihnachtsdörfern oder Weihnachtsgärten, sind die Aussichten nun, nach den neuesten Corona-Beschränkungen nur noch eins: Traurig eben.