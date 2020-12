Betzdorf

In der Corona-Krise ist in vielerlei Hinsicht Ausdauer gefragt. Und so hat die DJK Betzdorf weitere Videos auf ihrer Vereinsseite ins Netz gestellt. Sie sollen nicht nur den Mitgliedern Anregungen geben, fit und in Form zu bleiben. So bleibt einer der größten Sportvereine im AK-Land mit den Aktiven zumindest digital beispielhaft weiter in Kontakt.