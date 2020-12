Betzdorf/Weitefeld

„Soziale Distanz heißt nicht soziale Kälte“, appelliert die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, sich in diesen Krisenzeiten beizustehen. So wird an manchen Orten im AK-Land über Möglichkeiten nachgedacht, vor allen Dingen älteren oder erkrankten Menschen zu ersparen, aus dem Haus zu gehen. Es gibt bereits konkrete Angebote, so wie das der Gemeinde der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Betzdorf.