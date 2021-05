Im AK-Land wächst die Hoffnung auf ein bisschen mehr Normalität. Fünf Werktage in Folge muss die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis unter die 100er-Marke sinken, greift nicht mehr länger die Bundes-Notbremse. Diese Marke wird am Freitag erreicht sein. Somit wird der Kreis Altenkirchen seine Corona-Regeln etwas lockern.