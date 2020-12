Corona-Inzidenz sinkt unter 50: Kreis Altenkirchen wieder „orange“

Deutlich angespannter ist die Situation in unseren beiden Nachbarkreisen. Die Kreisverwaltungen in Montabaur und Neuwied melden am Dienstag jeweils vier weitere Tote, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Im Westerwaldkreis gibt es damit schon 55 Corona-Tote, bei einer aktuellen Inzidenz von 157. Im Kreis Neuwied liegt die Inzidenz derzeit bei 174,5. Hier starben bislang 50 Personen an oder mit dem Virus. kra