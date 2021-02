Kreis Altenkirchen

Corona-Inzidenz klettert auf 79,2: Anstieg im Kreis Altenkirchen nicht aufzuhalten

Eine 78-Jährige aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain ist das 64. Corona-Todesopfer im Kreis. Das teile die Kreisverwaltung mit. Mit Sorge verfolgt man im AK-Land auch die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen in einer Woche je 100.000 Einwohner abbildet: Denn binnen eines Tages kletterte diese von 69,9 auf 79,2 – am Freitag lag sie bei 57,5. Landesweit stieg die Inzidenz seit Sonntag weniger deutlich an – von 51,1 auf 53,2.