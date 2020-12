Niederfischbach

Der Tierpark Niederfischbach bekommt finanzielle Unterstützung vom Land Rheinland-Pfalz. Das Land übernimmt 80 Prozent der Futter- und Tierarztkosten für die Zeit der Schließungsphase. Diese Hilfen gehen auch an den Zoo Neuwied, das Reptilium Landau und den Eifelpark in Gondorf. „Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Überleben dieser Einrichtungen in der aktuellen schwierigen Situation“, wird die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken von Bündnis 90/Die Grünen zitiert.